"سفن دوج" يحطم رقم "ولاد رزق 3" ويتصدر قائمة أعلى الأفلام العربية إيرادًا في التاريخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تصدر فيلم «7Dogs – سفن دوج» قائمة أعلى الأفلام العربية تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر تاريخيا، بعدما تجاوز الرقم القياسي الذي حققه فيلم «ولاد رزق 3» وظل صامدا لمدة 3 سنوات.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «اليوم فيلم سفن دوج بقى أعلى فيلم عربي في شباك التذاكر تاريخيا بعد تجاوزه الرقم السابق لـ أولاد رزق ٣ اللي كان محافظ عليه ٣ سنين والقادم أجمل».

وأضاف: «حتى الان باقي دخل الهند والصين هذا الشهر والشهر القادم ان شاءالله".

واختتم تركي آل الشيخ رسالته قائلا: «هدفنا الوصول بالمحتوى العربي للعالمية بأرقام حقيقية».

ويجمع فيلم «7Dogs» بين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويعد من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.