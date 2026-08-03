أحمد عز يواصل تصوير مسلسل الأمير ويعلق: بوعدكم بعمل يشبه الأعمال العالمية

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مسلسل الأمير الذي يلعب بطولته، وذلك في ستوديوهات الحصن بالرياض في المملكة العربية السعودية.

وشوق عز على الجمهور للمسلسل، وكشف كواليس المسلسل من خلال فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي عبر حسابه على فيسبوك، الآتي: مش أول مرة أصور في ستوديوهات الحصن دي تاني مرة بعد سيفن دوجز وقعدت 4 شهور والاستوديو ده بالنسبة لي بيت ومرتاح جدًّا وكرو على أعلى مستوى.

وأضاف: وإن شاء الله نعمل حاجة حلوة أوي وستيفن هوبكنز من أهم المخرجين في العالم بشكر هيئة الترفيه ولازم في النهاية مننساش أبو ناصر ودعمه واهتمامه بالمشروع ويطلع حاجة كويسة ".

وختم عز :"وبوعد إننا بنعمل حاجة شبه الحاجات العالمية ومتوقع ومآمن بده وان ده يحصل في الفترة القريبة".

والجدير بالذكر ان يتكون مسلسل الأمير من 6 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان أحمد عز إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم أمينة خليل، سامي الشيخ، خالد الصاوي، ياسمينا العبد وحمزة دياب، فضلًا عن مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين، ويشهد العمل مشاركات عالمية لافتًا من خلال مشاركة النجمة التركية توبا بويوكستون، والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، أحد أبطال المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel.