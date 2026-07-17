أحمد عز: منتخب مصر صنع لحظات فخر.. وحسام حسن يستحق الإنصاف

دافع المحلل الرياضي أحمد عز عن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، منتقدًا الهجوم الذي تعرض له عقب الخروج من كأس العالم، مؤكدا أن تقييم المدرب يجب أن يكون على المباراة كاملة، وليس على الدقائق الأخيرة فقط.

وقال أحمد عز في تصريحات إعلامية: "أنا متفق مع كل الناس اللي بتقول كان لازم ندافع وكان لازم ننزل فلان، بس هو يعني أول 80 دقيقة كان بيدربنا جوارديولا وآخر 10 دقايق بس اللي مسكهم حسام حسن؟".

وأضاف: "ما هو حسام حسن اللي وصلك في أول 80 دقيقة إنك بتسجل 3 أهداف في بطل العالم، هو باكدج على بعضه، مينفعش نقول هو خسرنا في 10 دقايق، أمال مين لعب الـ80 دقيقة؟".

وأوضح أن الإنجاز الحقيقي لمنتخب مصر في البطولة لا يتمثل فقط في الوصول إلى أدوار متقدمة، بل في الأداء الذي قدمه أمام كبار المنتخبات، قائلًا: "إحنا مكسبنا في كأس العالم مش دور الـ8 ولا الـ16، كده كده إحنا مش رايحين ناخد كأس العالم، مكسبنا الحقيقي إننا نوصل لأعلى قدر من لحظات الفخر".

واختتم أحمد عز تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب قدم بطولة مميزة، وأن ما تحقق يستحق التقدير، مطالبًا بالنظر إلى الصورة الكاملة وعدم اختزال المشوار في الدقائق الأخيرة من إحدى المباريات.