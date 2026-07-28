الفنان أحمد عز يسدد 570 ألف جنيه قيمة أجر خادمة زينة

سدد الفنان أحمد عز مبلغ 570 ألف جنيه، قيمة متجمد نفقة خادمة الفنانة زينة.

من جانبها، حددت المحكمة المختصة جلسة 16 أغسطس المقبل لنظر الفصل في الدعوى.

‎30 ألف جنيه للفنانة زينة

كانت المحكمة المختصة قضت برفض التماس الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 30 ألف جنيه للفنانة زينة، أجر خادمة، وتأييد الحكم الصادر.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بقبول استئناف الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لـ توأم زينة، وقررت تخفيف قيمة المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.