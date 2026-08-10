أمينة خليل تعلن انتهاء تصوير مسلسل «الأمير» بطولة أحمد عز

أعلنت الفنانة أمينة خليل انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل «الأمير»، الذي يتصدر بطولته النجم أحمد عز، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل.



وشاركت أمينة خليل جمهورها لحظة انتهاء التصوير، حيث نشرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلنة انتهاء رحلتها مع العمل، وكتبت: «وأخيرًا.. الليلة كانت نهاية تصوير مسلسل الأمير».



وتجمع أحداث «الأمير» بين أحمد عز وأمينة خليل في عمل درامي جديد، وسط حالة من الترقب من الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصيات والقصة التي يقدمها الثنائي خلال المسلسل.



والجدير بالذكر ان يتكون مسلسل الأمير من 6 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان أحمد عز إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم أمينة خليل، سامي الشيخ، خالد الصاوي، ياسمينا العبد وحمزة دياب، فضلًا عن مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين، ويشهد العمل مشاركات عالمية لافتًا من خلال مشاركة النجمة التركية توبا بويوكستون، والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، أحد أبطال المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel.