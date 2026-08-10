قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمينة خليل تعلن انتهاء تصوير مسلسل «الأمير» بطولة أحمد عز

أمينة خليل
أمينة خليل
قاسم

أعلنت الفنانة أمينة خليل انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل «الأمير»، الذي يتصدر بطولته النجم أحمد عز، وذلك بعد الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل.
 

وشاركت أمينة خليل جمهورها لحظة انتهاء التصوير، حيث نشرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلنة انتهاء رحلتها مع العمل، وكتبت: «وأخيرًا.. الليلة كانت نهاية تصوير مسلسل الأمير».
 

وتجمع أحداث «الأمير» بين أحمد عز وأمينة خليل في عمل درامي جديد، وسط حالة من الترقب من الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصيات والقصة التي يقدمها الثنائي خلال المسلسل.

والجدير بالذكر ان يتكون مسلسل الأمير من 6 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان أحمد عز إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم أمينة خليل، سامي الشيخ، خالد الصاوي، ياسمينا العبد وحمزة دياب، فضلًا عن مشاركة مجموعة من الفنانين العالميين، ويشهد العمل مشاركات عالمية لافتًا من خلال مشاركة النجمة التركية توبا بويوكستون، والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، أحد أبطال المسلسل الإسباني الشهير La Casa de Papel.

مسلسل «الأمير» حلقات مسلسل «الأمير» أمينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

نياحة الأنبا يوحنا

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلاة تجنيز الأنبا يوحنا في الولايات المتحدة

نياحة الأنبا يوحنا

نصف قرن في الرهبنة والخدمة.. البابا تواضروس والمجمع المقدس يودعون الأنبا يوحنا

البطلة المصرية أسيل أسامة

رئيسة القومي للمرأة تهنئ أسيل أسامة بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد