إحالة 17 من العاملين بحي غرب أثناء زيارة مفاجأة لمحافظ المنوفية

فاجأ صباح اليوم، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، رئاسة حي غرب شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف ميدانيًا على مستوى الأداء والانضباط داخل منظومة العمل، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التعامل مع طلباتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة ، حيث قرر المحافظ إحالة 17 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون أذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي.

وخلال جولته، تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية ، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل ودورة استقبال طلبات المواطنين ومراحل فحصها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، موجهاً بوضع جدول زمني محدد لإنهاء كافة المتأخرات وعدم السماح بتراكم الطلبات وإنجاز المهام المطلوبة تيسيراً على المواطنين ، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتبسيط الإجراءات ، بما يسهم في سرعة إنهاء طلباتهم والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد محافظ المنوفية على أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية، وحرص المحافظة على رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.