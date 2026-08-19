على مساحة 17 ألف متر مربع.. 99% نسبة الإنجاز في مستشفى العبور

تفقد المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، يرافقه المهندس تامر جبر، "رئيس جهاز تنمية مدينة العبور"، والمهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز للاسكان، عددا من المشروعات الحيوية بالمدينة، وفي مقدمتها مشروع مستشفى العبور ومشروع «كمبوند ظلال»، للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز، ومتابعة الأعمال الجارية تمهيدًا لدخول المشروعات حيز التشغيل والاستفادة منها.

يأتي ذلك في جولة ميدانية موسعة تعكس استمرار المتابعة المباشرة للمشروعات الكبرى بمدينة العبور، وتأكيدًا على دفع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة المشروعات الخدمية والسكنية.

وجاءت الجولة في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتأكيد على سرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة

مستشفى العبور.. إنجاز 99%

استهلت الجولة بتفقد مشروع مستشفى العبور، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز الفعلية، والتي بلغت نحو ٩٩%، مع متابعة الأعمال النهائية بالمبنى وتجهيزاته المختلفة، تمهيدًا لتسليمه إلى وزارة الصحة والسكان لافتتاحه رسميًا وتشغيله بكامل طاقته.

وتابع نائب رئيس الهيئة ورئيس الجهاز أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية، إلى جانب المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها الطوارئ، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وأقسام إقامة المرضى، والتعقيم والعيادات الخارجية، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة.

كما تم التأكيد على أنه جارٍ حاليا الانتهاء من كافة الاختبارات والتجارب الخاصة بأنظمة التشغيل بالمستشفى، والتي تشمل أنظمة الغازات الطبية، والحريق، والمصاعد، والتكييف المركزي، والكاميرات، والسماعات، وغيرها من الأنظمة والتجهيزات الفنية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسليم لوزارة الصحة والسكان وافتتاح المستشفى رسميًا وتشغيلها بكامل طاقتها.

ويعد مستشفى العبور أحد أهم المشروعات الصحية بالمدينة، ويقام بمحور ٣٠ يونيو «خط ١٠ سابقا» بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن، على مساحة إجمالية تقارب ١٧ ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو ٥٢٥ مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى ١٨٩ سريرا.

ويضم المستشفى منظومة متكاملة من الخدمات والتخصصات الطبية، تشمل العناية المركزة، والغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، وغرف العمليات، والمناظير، ورعاية وجراحات القلب، والمعامل وبنك الدم، والطوارئ والإنعاش، والعيادات الخارجية، والأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب منظومة متكاملة للأشعة تضم الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

وشدد المهندس عمار مندور على ضرورة الانتهاء من جميع الاختبارات والأعمال النهائية وفق البرامج الزمنية المحددة، والتأكد من كفاءة جميع الأنظمة والتجهيزات قبل التسليم، بما يضمن جاهزية المستشفى للتشغيل الفعلي وتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

وأكد المهندس تامر جبر أن المستشفى يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمدينة العبور، وأن قرب دخوله الخدمة يعكس حجم ما تشهده المدينة من مشروعات تنموية وخدمية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كمبوند ظلال

كما شملت الجولة تفقد مشروع «كمبوند ظلال» بالحي الترفيهي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الأعمال المدنية والتشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام والمرافق والخدمات.

وشهدت الجولة المرور على مختلف مراحل التنفيذ، ومتابعة جودة الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وعدم السماح بأي تأخير يؤثر على البرنامج الزمني للمشروع.

ويقام مشروع «ظلال» على مساحة تقارب ١٠ أفدنة بالحي الترفيهي، ويضم ١١ عمارة سكنية بتصميمات معمارية حديثة، بواقع دور أرضي و5 أدوار متكررة بالإضافة إلى دور بنتهاوس، بإجمالي ٢٨٦ وحدة سكنية، وتتراوح مساحات الوحدات بين (١١٤م² الي ٢٢٧ م²)، بما يوفر نموذجا سكنيا متكاملًا يلبي احتياجات الراغبين في السكن المتميز.

وأكد نائب رئيس الهيئة ضرورة استمرار العمل وفق معدلات تنفيذ متقدمة، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في جميع مراحل المشروع، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بالصورة الحضارية التي تليق بمدينة العبور.

ومن جانبه أكد المهندس تامر جبر أن مشروع «ظلال» يمثل إضافة جديدة لمنظومة المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية مدينة العبور يواصل المتابعة اليومية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، بما يدعم توجه الدولة نحو توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بجودة الحياة.

وفي ختام الجولة، شدد المهندس عمار مندور على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، وضرورة رفع معدلات الأداء وسرعة إنهاء الأعمال المتبقية، مع الالتزام الصارم بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، خاصة بالمشروعات التي باتت على أعتاب التشغيل والاستفادة الفعلية منها.