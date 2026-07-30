جهاز مدينة العبور الجديدة يعلن مواعيد تسليم 672 قطعة أرض توفيق أوضاع

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن بدء تسليم دفعة جديدة من الأراضي للمواطنين، وذلك وفق برنامج زمني منظم يضمن سرعة الإنجاز وحسن سير العمل.





توفيق أوضاع الأراضي

وأكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان تضع ملف توفيق أوضاع الأراضي بالمناطق المضافة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لمعدلات الإنجاز بمختلف المدن الجديدة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.

وأوضح المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق أن الوزارة مستمرة في استكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية بالتوازي مع إجراءات التسليم، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويعزز الاستفادة من الأراضي المخصصة، مؤكدًا أن تسليم الأراضي يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المواطنين ودعم جهود الدولة في التوسع العمراني.

برنامج زمني

وأشار المهندس احمد على نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق إلى انه تم وضع برنامج زمني مكثف يتابع بدقة لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق لهيئة الأراضي للبناء بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تسليم الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بعد الانتهاء من تنفيذ المرافق يعد ترسيخاً لثقة المواطن بالدولة بصفة عامة وبمنظومة توفيق الأوضاع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة.

وأضاف المهندس احمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن القطاع شكل فرق عمل لإعداد المخططات لأراضي توفيق الأوضاع وفق معايير التخطيط العمراني بشكل متسارع فور انهاء اجراءات التقنين لاستكمال اجراءات تصميم وتنفيذ شبكات البنية التحتية تمهيداً لتسليم الأراضي.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بدء تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (33) شريحة (209)، والمخصصة سابقًا لمواطني جمعية الأمل سابقا بعدد ٣٦٦ قطعة، بالإضافة إلى قطع الأراضي بالمجاورة رقم (2) بالحي (27) للمواطنين باجمالي ٣٠٦ قطعة كمرحلة أولى لجمعية الطلائع السابق تسكينهم، وذلك وفقًا للجداول الزمنية التي أعدها الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التسليم ستبدأ اعتبارًا من يوم ١٦ أغسطس 2026، وتستمر حتى 22 أكتوبر 2026، وفق البرنامج الزمني المحدد لكل قطعة أرض، مع تخصيص أيام إضافية للمواطنين الذين يتعذر عليهم الاستلام في المواعيد المقررة، بما يضمن انتظام منظومة التسليم وتيسير الإجراءات لجميع المستحقين.

وأكد المهندس محمود مراد أن جهاز المدينة انتهى من إعداد جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بعملية التسليم، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة حضارية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وإحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل: أصل عقد البيع، وأصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، ومستندات تسلسل الملكية، وإخطار التخصيص، لاستكمال إجراءات الاستلام.

واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته مؤكدًا أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطنين، والالتزام بالشفافية والانضباط في جميع إجراءات تخصيص وتسليم الأراضي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

العلاقات العامة والإعلام