بعد وفاته .. رئيس الوزاء الإيرلندي ينعي الفنان العالمي جلين هانسارد

اعلنت إدارة اعمال الفنان الإليرندي العالمي جلين هانسارد عن وفاته عن عمر يناهز 55 عامًا، فى حادث سير بدراجة بخارية.

جلين هانسارد

نعي رئيس الوزراء :

ونعي رئيس الوزراء الاليرندي مايكل مارتن الراحل ، في تغريدة على موقع إكس ، قائلًا : إنه يشعر بحزن ⁠عميق لخبر وفاة "موسيقي وممثل موهوب قدم إسهاماً كبيراً في المشهد الثقافي الأيرلندي على مدى سنوات عدي.

نعي رئيس الوزراء

إنجازات الراحل:

وكان قد حصل ‌هانسارد على جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية في 2008 في فيلم Once .

وكان المغني والمؤلف الموسيقي بدأ العزف ​في شوارع مسقط رأسه دبلن، عندما كان يافعاً قبل أن يؤسس الفرقة الأيرلندية الشهيرة The Frames في عام 1990.

