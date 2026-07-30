طرح The Devil Wears Prada 2 على هذة المنصة

طرحت منصة ديزني بلس فيلم The Devil Wears Prada 2 ، من بطولة النجمة العالمية ميريل ستريب.

فيلم The Devil Wears Prada 2

الفيلم من إخراج ديفيد فرانكل وتأليف ألين بروش ماكينا، المسؤولة عن نص الفيلم الأصلي المقتبس من رواية لورين وايزبرجر، وبطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت وستانلي توتشي، وكينيث براناه، وسيمون آشلي، وجاستن ثيرو، ولوسي ليو، وباتريك برامال، وكاليب هيرون، وهيلين جاي شين، وبولين شالاميه، وبي. جاي. نوفاك، وكونراد ريكامورا، كما تعود ترايسي ثومز وتيبور فيلدمان.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة ميرندا وسط عالم يتغير بسرعة، حيث تواجه التحديات التي فرضها تراجع صناعة المجلات الورقية، في وقت يهيمن فيه الإعلام الرقمي ومنصات التواصل على ساحة الموضة والإعلام.

أغاني فيلم The Devil Wears Prada 2

كما يضم الألبوم الموسيقي للفيلم مجموعة من الأغاني لمجموعة من أبرز نجوم الغناء العالميين، من بينهم دوا ليبا، مايلي سايروس، سيزا، وراي.