سلوي عثمان: بدأت تصوير دوري في بنت وداد.. خاص

تعاقدت الفنانة سلوي عثمان على المشاركة في بطولة مسلسل بنت وداد، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

وأضافت سلوي عثمان في تصريحات حاضة لصدي البلد: انها بدأت تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسل بنت وداد، حيث تظهر كضيف شرف داخل الحلقات.

كلهم بيحبوا مودي:

وكان آخر أعمال النجمة سلوي عثمان، هو مسلسل كلهم بيحبوا مودي.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر.