نسمة عبد العزيز بين النغم والإيقاع فى صيف الأوبرا 2026.. صور

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة اتصلت فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس والمقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً شهدته السفيرة اوليفيا توديران سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة وحشد جماهيرى كبير من محبى الفنون الجادة .

تفاصيل الحفل :

فعلى المسرح المكشوف تجاوبت مفاتيح آلة الماريمبا مع المطرقتين الخشبيتين اللتين احتضنتهما كفّا نسمة عبد العزيز لتمتزج المهارة الموسيقية بأجواء المرح والبهجة ويتجسد حضورها الاستثنائى فى العزف، وتلاقت الإيقاعات مع النغمات في فضاء إبداعى انسابت خلاله ألحان مجموعة من الأعمال العربية والغربية كان منها ماريمبا فيوجن، قلبى ومفتاحه، هافانا، يا مصر بتعمليها ازاى، قلبى دليلى، شنكلوه، إنت عمرى، فيكتورى، الدنيا ريشة، صبري قليل، دندنة، عم صابر، مبيسألش عليا، ماكارينا، ماريمبا فلامينكا، حرمت احبك، نسم علينا الهوا، سواح، خطفونى، هنغني كمان وكمان، سهر الليالى، فقرة الفلكلور بمشاركة الريس كرم وغيرها .

جاء الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 ليعبر عن الرسالة الهادفة الى تأكيد قدرة الفنون على تعزيز الوعى المجتمعى واعادة صياغة الوجدان على مسارات بناء الإنسان .

