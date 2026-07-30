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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني وتامر عاشور يتبادلان التهاني بألبوماتهم الجديدة

تامر حسني
تامر حسني
سارة عبد الله
نتيجة الثانوية العامة 2026

هنأ الفنان تامر حسنى والفنان تامر عاشور بعضهما بطرح ألبوميهما الجديدين ضمن موسم صيف 2026.

وشارك تامر حسنى، عبر حسابه الرسمى على «انستجرام»، مقطع فيديو من مكالمة هاتفية جمعته بتامر عاشور، وقال فيه: «فى القلب إنت يا جدع».

ألبوم تامر حسني 

وكان أعلن الفنان تامر حسني طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية. 

يطرح الألبوم حصريا عبر منصة أنغامي لفترة محددة، قبل إتاحته لاحقا على باقي المنصات الموسيقية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.

تامر حسنى تامر عاشور انستجرام

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