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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مايا مرسي تشوق لتعاون درامي مع صفاء أبو السعود: أبوابنا مفتوحة

صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود
باسنتي ناجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود تواصل مع الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود من أجل التعاون في عمل درامي يخدم قضايا المجتمع، مؤكدة تقديرها الكبير لمسيرتها الفنية والإنسانية.

عمل درامي يخدم قضايا المجتمع،

وكتبت مايا مرسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "شكراً للسيدة العظيمة صفاء أبو السعود على التواصل للعمل سوياً على عمل درامي للمجتمع... أبوابنا مفتوحة... بنحبك قوي".

كما استرجعت مايا مرسي ذكرياتها مع صفاء أبو السعود، مشيدة بمشاركتها في أغنية "يا بنوتة" خلال إطلاق مشروع "نورة" قبل سنوات، مؤكدة أن ظهورها حينها كان مفاجأة للجميع، واختتمت رسالتها قائلة: "حلاوة روحك هي بصمتك".

مايا مرسي صفاء ابو السعود وزارة التضامن

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