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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة حب فريد شوقي وهدى سلطان وطلاقهما بسبب رشدي أباظة

فريد شوقي
فريد شوقي
أحمد إبراهيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فريد شوقي، والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

وُلد فريد شوقي في 30 يوليو عام 1920، بحي السيدة زينب بالقاهرة، ونشأ في حي الحلمية الجديدة، وتلقى دراسته الابتدائية في مدرسة الناصرية، ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية.

قصة حب فريد شوقي وهدى سلطان

وفى لحظة نجاحات فريد شوقي على المستوى المهني عاش ملك الترسو قصة حب فريدة من نوعها مع الفنانة الراحل هدى سلطان رغم أنه الزوج الرابع للفنانة الراحلة بعد أن وقع عملاق الشاشة الفنان فريد شوقي في شباكه بـ"حاجة ساقعة" في نهار رمضان.

بدأت قصة حب وحش الشاشة وهدى سلطان فى نهار رمضان، الفتاة صاحبة الوجه الجديد كانت جائعة من الصيام عزم عليها فريد بمشروب من المشروبات المثلجة لكنها أفصحت له عن صيامها الذى قابله باستغراب شديد، بدأ يتسلل لها النظرات خلسة أثناء التصوير، حتى اكتملت قصة الحب وتم تتويجها بالزواج فى نهاية الفيلم، هذا ما روته الفنانة القديرة الراحلة خلال إحدى اللقاءات الصحفية فى أحد المجلات الفنية.

وقالت: “كنت فى صراع عنيف مع أسرتى، صراع بدأ منذ أن قررت الاشتغال بالفن، واشتد عندما تزعمه شقيقى المطرب محمد فوزى، فقد كان يحارب مع أسرتى هوايتى الفنية ويعتبر اشتغالى بالفن خروجاً على التقاليد، لكنى قررت أن أعمل بالفن ولتفعل القوة ما تشاء، رآنى أحد المنتجين فقرر احتكار جهودى لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت إلى الأستوديو الذى تملكه الشركة ودعانى المنتج لزيارة البلاتوه وقدمنى إلى أبطال الفيلم الذى يجرى تصويره وكان من بينهم فريد شوقى”.

وتواصل هدى سلطان: "كنا فى شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، وقال المنتج وهو يقدمنى لفريد شوقى (الست هدى سلطان، وجه جديد)، انحنى فريد فى رشاقة وقال وهو يبتسم “أهلاً وسهلاً.. تشرفنا يا فندم، وجلست أتفرج على المشهد الذى يجري تصويره ولاحظت أن فريد شوقى كان يختلس النظر إلي بين حين وآخر، وانتهز فريد فرصة إعداد الأضواء واقترب منى ليقول “تشربى حاجة ساقعة؟.. فقلت له ”لأ.. أنا صايمه” وبدت عليه مظاهر الدهشة وهو يقول "صايمة؟، فقاطعته قائلا: “وباصلى كمان.. غريبة؟ فقال : أبداً أبداً”.

وتستكمل هدى: “غادرت الاستوديو بعد ذلك، وكان الشىء الوحيد الذى تذكرته وكان يطوف بذهنى دائماً هو نظرات فريد شوقى وابتساماته، ووجدت نفسى أهتم بكل ما يقال عنه وبأحاديث زملائه عنه وبما تنشره الصحف وبأفلامه التى لم يفتنى منها فيلم، وأرادت الأقدار أن يكون فريد شوقى بطل أول فيلم ظهرت فيه وهو فيلم “حكم القوى”، وكان عملنا فى فيلم “حكم القوى” فرصة ليعرف كل منا الآخر معرفة وثيقة، أدرك فريد شوقى أننى أعانى آلاما نفسية أكتمها بين ضلوعى، ووجدت منه عطفاً شديداً شجعنى أن أصارحه بهذه الآلام، شكوت له أسرتى التى تحارب هوايتى للفن، وكان هو أيضاً يعانى آلاماً وصارحنى بهذه الآلام، والتقت عواطفنا وأحاسيسنا عند نقطة واحدة، وحاول كل منا أن ينقذ الآخر مما يعانيه من آلام النفس والقلب، فلما عرض على الزواج كانت الإجابة أسرع من السؤال، وتزوجنا فى اليوم الأخير من تصوير الفيلم”.

طلاق فريد وهدى

كان صديقه المخرج عز الدين ذو الفقار الذي قدمه في أربعة أفلام يعد لفيلم جديد بطولة فريد شوقي وهدى سلطان وشكري سرحان بعنوان “امرأة في الطريق”، ونظراً لانشغال فريد بالعمل في أكثر من فيلم رشحت “هدى سلطان” رشدي لبطولة الفيلم، ورغم حاجته لهذا الدور الصعب والمتميز في تلك الفترة إلا أنه رفض قبول الدور قبل استئذان صديقه “فريد شوقي” الذي رحب بهذا الترشيح وتمنى له النجاح في التجربة الصعبة.

وفي أحد أيام التصوير، ذهب “وحش الشاشة” إلى موقع التصوير في طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وفور وصوله طلب الاطلاع على “ألبوم” صور الفيلم، فأخفاه الجميع خوفاً من غضبه بسبب المشاهد الساخنة بين زوجته "هدى سلطان" ورشدي، ولكن الأمر لم يظل سراً، فعند عرض الفيلم الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، ارتفعت أسهم “رشدي أباظة” وأصبح يتصدر قائمة نجوم الشاشة العربية، وكان هذا الفيلم بداية الخلاف بين فريد شوقي وزوجته هدى سلطان والذي انتهى بالطلاق فيما بعد.

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