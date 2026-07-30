أنغام تشوق جمهورها.. طرح ميني ألبوم «دي روحي» اليوم في السادسة مساءً

شوقت النجمة أنغام جمهورها بالإعلان عن موعد طرح ميني ألبومها الجديد «دي روحي»، والمقرر إطلاقه اليوم 30 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً، وسط ترقب كبير من محبيها لعودة فنية جديدة.

أنغام

ونشرت أنغام عبر حسابها على منصة «X» بوستر الألبوم، وعلقت قائلة: «انتظروا مينى ألبوم دي روحي 7/30 الساعة 6:00 مساءً.. #دي_روحي»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور التي عبرت عن حماسها لسماع الأغاني الجديدة.

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرًا حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت خلاله مجموعة من الأغاني الوطنية، أبرزها «بلدي التاريخ»، و«يا أغلى اسم في الوجود»، و«مصر عادت»، و«على الربابة»، وسط تفاعل واسع من الحضور.