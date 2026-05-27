The Devil Wears Prada 2 يحقق 608 ملايين دولار في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم The Devil Wears Prada 2 إيرادات بلغت 608 ملايين و25 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه في 1 مايو الجاري، وهو من إنتاج شركة ديزني، وتصل مدته إلى ساعة و59 دقيقة.

وجاءت الإيرادات موزعة بين 200 مليون و25 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و408 ملايين دولار في الأسواق العالمية، ليواصل الفيلم تحقيق نجاح تجاري ملحوظ منذ بدء عرضه.

أغاني فيلم The Devil Wears Prada 2

كما يضم الألبوم الموسيقي للفيلم مجموعة من الأغاني لمجموعة من أبرز نجوم الغناء العالميين، من بينهم دوا ليبا، مايلي سايروس، سيزا، وراي.

فيلم The Devil Wears Prada 2

الفيلم من إخراج ديفيد فرانكل وتأليف ألين بروش ماكينا، المسؤولة عن نص الفيلم الأصلي المقتبس من رواية لورين وايزبرجر، وبطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت وستانلي توتشي، وكينيث براناه، وسيمون آشلي، وجاستن ثيرو، ولوسي ليو، وباتريك برامال، وكاليب هيرون، وهيلين جاي شين، وبولين شالاميه، وبي. جاي. نوفاك، وكونراد ريكامورا، كما تعود ترايسي ثومز وتيبور فيلدمان.

