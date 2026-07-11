أحمد موسى: كأس الفخر والاعتزاز الذي منحه الرئيس السيسي للفراعنة أهم من كأس العالم

علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي استقبل المنتخب في العلمين مصريين مش جايبنهم من بره أنا بشكرهم انهم اتحركوا وراحوا العلمين عشان يستقبلوا المنتخب في مطار العلمين".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" اللي استقبل المنتخب في العلمين مصريين وفيه ناس راحت العلمين لاستقبال المنتخب قادمين من سوهاج".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كأس الفخر والاعتزاز الذي منحه الرئيس السيسي لمنتخب مصر اهم من كأس العالم".

