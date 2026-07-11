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وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية

وزير الرياضة
وزير الرياضة
هاني حسين
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علق  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين.

وقال جوهر نبيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي“ المذاع على قناة ”صدى البلد"،": "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عددا من الرسائل القوية أثناء تكريم المنتخب، أهمها الفخر بأداء المنتخب".

وأضاف جوهر نبيل: "الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية على مستوى المدربين للمنتخبات القومية وتقديم الدعم لهم".

وأكد جوهر نبيل أن المنتخب الوطني حقق حالة من الاصطفاف بين المصريين بعد الإنجاز في كأس العالم، مشيرا إلى أن الشعب المصري يحب الرياضة، والرئيس السيسي أكد تقديم دعم لا محدود للرياضة المصرية بخطط مدروسة ومخططة.

وأشار إلى أن كل اتحاد كرة محلي يضع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل كل اتحاد، مضيفا: "إذا أردنا نتائج إيجابية؛ يجب أن يكون الفكر مختلفا". 

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