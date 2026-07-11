تامر أمين: رسالة الرئيس السيسي للمنتخب ستغيّر مستقبل الرياضة المصرية

أكد الإعلامي تامر أمين أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد مشاركتها في كأس العالم 2026 حمل رسائل تتجاوز التكريم، معتبرًا أن كلمات الرئيس للاعبين تمثل أكبر تقدير لما قدموه خلال البطولة، كما ترسم ملامح مرحلة جديدة للرياضة المصرية.

وأوضح أمين أن إشادة الرئيس بالمنتخب باسم الشعب المصري منحت اللاعبين تقديرًا معنويًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن حصولهم على احترام العالم بعد الأداء المشرف في المونديال لا يقل أهمية عن تحقيق الانتصارات.

وأضاف أن من أبرز الرسائل التي تضمنها اللقاء التأكيد على الاعتماد على الكفاءات المصرية في إدارة المنظومة الرياضية، مع ضرورة اكتشاف المواهب في مختلف المحافظات بعيدًا عن أي مجاملات أو انتماءات.

كما أشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أعلن بدء التحرك لتنفيذ توجيهات الرئيس، من خلال اجتماعات مرتقبة مع مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لوضع آليات لتفعيل الاعتماد على الكوادر الوطنية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب في مصر.