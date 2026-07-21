مواعيد إجراء 7 قرعات علنية لاستكمال تسكين الموفّق أوضاعهم بالعبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة مواعيد إجراء سبع قرعات علنية يدوية خلال شهر يوليو الجاري، لتسكين العملاء والأعضاء الذين تم توفيق أوضاعهم بعدد من المناطق التابعة للمدينة، وذلك في إطار استكمال إجراءات التخصيص وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإسراع في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة بما يضمن إنهاء ملفات التقنين وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.

وأوضح رئيس الجهاز أن يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالأنشطة الخدمية بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية (سابقًا)، يعقبها إجراء القرعة رقم (44) لتسكين الأعضاء الفرديين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني بنطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية (سابقًا).

وأضاف أن الجهاز سيجري كذلك القرعة العلنية اليدوية رقم (45) للعملاء الذين قاموا بسداد مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى الخميس الموافق 16 يوليو 2026، وتشمل ثلاث قرعات فرعية، الأولى بمنطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا) لشرائح المساحات من 209 إلى 276 مترًا مربعًا، والثانية بمنطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا) لشرائح 350 و 400 و450 و500 مترًا مربعًا، والثالثة بمنطقة الأمل (سابقًا) لشرائح 209 و276 و 350 و400 و450 و500 مترًا مربعًا.

وأشار المهندس محمود مراد إلى أن يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026 سيشهد استكمال أعمال القرعات، حيث تُجرى القرعة العلنية اليدوية رقم (48) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بمساحات كبيرة غير مقسمة بنطاق منطقة القادسية (سابقًا)، كما تُجرى القرعة رقم (49) لتسكين الأعضاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية (سابقًا).

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أن هذه القرعات تأتي ضمن خطة متواصلة يتبناها الجهاز للانتهاء من جميع ملفات توفيق الأوضاع، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تنظيم التنمية العمرانية والحفاظ على حقوق المواطنين، تنفيذًا لرؤية وزارة الإسكان في الإسراع بمعدلات الإنجاز وتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية.

وفي ختام تصريحاته، ناشد المهندس محمود مراد جميع المواطنين الالتزام بالمواعيد المعلنة، مع ضرورة اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي وإيصال السداد، مؤكدًا أنه سيتم غلق أبواب مقر انعقاد القرعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد، بما يضمن حسن سير الإجراءات،