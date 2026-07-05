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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملحقش يفرح.. وفاة طالب بالشرقية عقب الخروج من امتحان الثانوية الأزهرية

الطالب/ عبدالمنعم خالد عبدالمنعم
الطالب/ عبدالمنعم خالد عبدالمنعم
محمد شحتة

تقدم الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، وجميع العاملين بالمنطقة، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الطالب عبدالمنعم خالد عبدالمنعم عبدالعال الطناني، بالصف الثالث الثانوي الأدبي بمعهد منشأة أبو عمر الإعدادي الثانوي بنين، التابع لإدارة منشأة أبو عمر الأزهرية، والذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث سير أليم عقب خروجه من الامتحانات.

وأعرب الدكتور رئيس الإدارة المركزية وكافة العاملين بالمنطقة عن حزنهم الشديد لهذا المصاب الجلل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الدور الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجودة حسين، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتقدم للشهادة الثانوية من طلاب القسم الأدبي والعلمي 437 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح القسم الأدبي 93.06%، بينما بلغت نسبة نجاح القسم العلمي 82.78%، بنسبة نجاح عامة 84.5%.

وفي القسم الأدبي، جاءت الطالبة رنا محمود محمد، من معهد فتيات غزة، في المركز الأول بمجموع 569 درجة بنسبة 96.44%، تلتها منى عدنان محمد، من معهد فتيات شمال غزة، في المركز الثاني بمجموع 565 درجة بنسبة 95.76%، ثم مي منير حمتو، من معهد فتيات غزة، في المركز الثالث بمجموع 561 درجة بنسبة 95.08%، وحصلت ملك محمد حمدان، من معهد فتيات غزة، على المركز الرابع بمجموع 559 درجة بنسبة 94.75%، بينما جاءت رغد طارق أمين، من معهد فتيات شمال غزة، في المركز الخامس بمجموع 556 درجة بنسبة 94.24%.

وفي القسم العلمي، حصل الطالب ينال عماد عز الدين، من معهد الخليل، على المركز الأول بمجموع 641 درجة بنسبة 98.62%، وجاء الطالب باسل محمد إبراهيم، في المركز الثاني من معهد خانيونس بمجموع 640 درجة بنسبة 98.46%، وحصل الطالب جهاد عصام ياسر، من معهد غزة، على المركز الثالث بمجموع 634 درجة بنسبة 97.57%، تلاه الطالبة مسك جهاد محمد، من معهد فتيات خانيونس في المركز الرابع بمجموع 630 درجة بنسبة 96.92%، ثم الطالب صبحي إياد صبحي، من معهد غزة في المركز الخامس بمجموع 629 درجة بنسبة 96.77%.

وهنأ الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للعام الدراسي 2025/2026، مشيدًا بما حققوه من تفوقٍ يعكس جهدهم ومثابرتهم طوال العام الدراسي، كما قدم التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف وعلمه ومنهجه الوسطي.

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