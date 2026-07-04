وسط أجواء مستقرة.. انتظام امتحان الرياضيات التطبيقية للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

تابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، سير امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأكد التقرير الإعلامي لغرفة العمليات أن الامتحان جرى في أجواء مستقرة ومنظمة، وأن الأسئلة جاءت في إطار المنهج الدراسي المقرر وما درسه الطلاب خلال العام، دون تسجيل شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج.

متابعة الامتحانات الإلكترونية

وتابع الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، أعمال غرفة العمليات إلكترونيًا، مطمئنًا على انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان، كما تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال الغرفة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات.

وأشار التقرير إلى استمرار المتابعات الميدانية والإلكترونية لأعمال الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن توفير الدعم والرعاية للطلاب، وتحقيق الهدوء والراحة داخل اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.