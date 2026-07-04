الشيخ أيمن عبدالغني يجتمع برؤساء مراكز التصحيح ومديري الامتحانات لمتابعة ضوابط أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية

عقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، وأ.د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعًا بمقر الكنترول العام بمعهد الليبي بالقاهرة، مع رؤساء مراكز التصحيح ومديري الامتحانات بمختلف المناطق الأزهرية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

جاء الاجتماع بمشاركة جودة محمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، و خالد إبراهيم، المشرف العام على لجنة النظام والمراقبة، حيث جرى استعراض الضوابط المنظمة لأعمال التصحيح، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدقة الكاملة في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن أعمال التصحيح تمثل مرحلة محورية في منظومة الامتحانات، وتتطلب أعلى درجات الانضباط والمسؤولية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والموضوعية ومراجعة أوراق الإجابات وفق التعليمات والضوابط المعتمدة، بما يحقق العدالة بين الطلاب ويعزز الثقة في منظومة الامتحانات الأزهرية.

توفير أجواء مناسبة للأعمال التصحيح

وأشار فضيلته إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على توفير الأجواء المناسبة داخل مراكز التصحيح، وتيسير كل ما من شأنه دعم المصححين وتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن مصلحة الطالب والحفاظ على حقوقه تأتي في مقدمة الأولويات.

من جانبه، أكد أ.د/ أحمد الشرقاوي، أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء مراكز التصحيح ومديري الامتحانات ولجنة النظام والمراقبة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، لضمان انتظام أعمال التصحيح وسرعة إنجازها بالدقة المطلوبة.