استشاري جراحات السمنة المفرطة: 5 أنواع فقط من حقن التخسيس آمنة

قال الدكتور أسامة طه، أستاذ واستشاري جراحات السمنة المفرطة بالمنظار والتجميل، إن هناك بعض حقن التخسيس التي حصلت بالفعل على موافقات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» والجمعيات العالمية، موضحًا أن بعض الأنواع الموجودة في الصيدليات المصرية حصلت على الموافقات اللازمة ويمكن استخدامها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هناك أنواعًا أخرى لم تُطرح في الأسواق بعد، لأن الشركات المصنعة لا تزال تعمل على استكمال المرحلة الثالثة من الموافقات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الأنواع الموجودة والمتاحة للاستخدام الآمن تتراوح في حدود 4 أو 5 أنواع.

وأشار د. أسامة طه إلى أن أحد هذه الأنواع، الذي يبدأ اسمه بحرف «م»، يعد من أقوى وأفضل الأنواع، موضحًا أنه يحتوي على هرموني «GIP» و«GLP-1»، وهما مرتبطان بالشبع والحرق، إذ يؤدي ارتفاعهما إلى انخفاض هرمون الجوع، بما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتحسين معدل الحرق.

وشدد على أن الأهم في إنقاص الوزن هو أن يتم «تحت إشراف طبي»، لأن فقدان الوزن بصورة غير صحيحة قد يؤدي إلى خسارة الكتلة العضلية بدلًا من استهداف الكتلة الدهنية. وأكد ضرورة وجود فريق متكامل حول المريض يضم المدرب الرياضي، ومدرب العقلية، واختصاصي التغذية، والجراح وفريقه، بهدف خسارة الدهون وتقوية العضلات، خصوصًا العضلات الموجودة حول العمود الفقري.

وأكد أن النجاح لا يتمثل فقط في الرقم الذي يظهر على الميزان، قائلًا إن «النجاح إنك إنت تنزل مريضك سواء كان بعمليات جراحية سواء كان بأدوية سواء كان بدايت سواء كان بالتدريب وتديله حياة أفضل، مش يجيلك فيطلع أسوأ».