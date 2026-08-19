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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: ألبوم محمد منير الجديد يضم أغنية نوبية بعنوان «سيكر»

محمد منير
محمد منير
رحمة سمير

كشفت الإعلامية بسمة وهبة أن الفنان محمد منير حافظ طوال مسيرته على حضور الأغنية القديمة والفلكلور في أعماله، مؤكدة أنه «ما عندوش ألبوم في أغنية ما فيهوش أغنية قديمة ولا فلكلور، لازم تلاقي».

وأشارت إلى أن ألبومه الجديد المنتظر سيضم أغنية نوبية بعنوان «سيكر»، ووصفتها بأنها «انفراد»، قبل أن توجه رسالة طريفة إلى الفنان قائلة: «والله إنت اللي سكر يا كينج».

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ تمسك محمد منير ببيته الموجود على النيل وفي النوبة، إلى جانب بيته في الساحل بمارينا، والذي يرتبط أيضًا بالمياه، يمثل بالنسبة إليها شكلًا من أشكال «المقاومة الهادية»، معتبرة أن هذه المقاومة هي التي تقود إلى النجاح الهادئ.

وأوضحت أن منير يقدم من خلال أسلوب حياته نموذجًا ورسالة تصل إلى الجمهور بصدق، لأنه يعيش ما يقوله ويشعر به، مؤكدة أنه لو لم يكن مؤمنًا بما يقدمه ويقوله من قلبه وإحساسه، لما استطاع أن يتربع على قلوب الجمهور بهذا الشكل.

ووجهت بسمة وهبة رسالة إلى جمهور محمد منير، قائلة إنها تريد أن «تبشر» محبي الكينج بأنه عاد بالسلامة، موضحة أنها شعرت بالخوف والقلق بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرضه لوعكة صحية ونقله للعلاج في ألمانيا.

وقالت: «الحقيقة اتخضيت من الكلام اللي كان نازل على السوشيال ميديا»، مشيرة إلى أنها تحب محمد منير وتعشقه، وأنه «فناني المفضل نمبر وان في الغنا، مش في التمثيل، عشان ما حدش يزعل».

وأوضحت بسمة وهبة أنها كانت قد تحدثت مع محمد منير قبل تداول هذه الأنباء بأسبوع، مؤكدة أنها تحب دائمًا الاطمئنان عليه، وأن مجرد أن يرد عليها ويقول لها «ألو» يجعلها تشعر بسعادة كبيرة.

وأضافت أنها عندما علمت بالأنباء المتداولة تواصلت معه وهي «مخضوضة وقلقانة عليه جدًا»، لكنها اطمأنت بعد الحديث معه، وأكدت أنه «قام بالسلامة» وموجود في بيته في مصر بالقاهرة.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن الأمر ربما يكون قد أخذ أكبر من حجمه قليلًا، معتبرة أن ذلك قد يكون نتيجة طبيعية لحب الناس الكبير لمحمد منير واهتمامهم به، معربة عن سعادتها بعودته واطمئنانها على حالته.

بسمة وهبة محمد منير ألبوم محمد منير الجديد سيكر والفلكلور

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