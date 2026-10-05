حطم سياراتهم.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على شخص وزوجته بالضرب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالوقوف بنهر الطريق والتعدى عليها وزوجها وتحطيم سيارتهما بدعوى إصطدامهما بسيارته بالجيزة .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر)، بتضررهما من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بالتعدى عليهما بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة ملكهم "قيادة الأول" لحدوث مشادة بينهما حول أولوية المرور حال سيرهم بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "بدون رخصة قيادة وتسيير" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

