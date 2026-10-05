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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توماس يشارك في مؤتمر "مواجهة خطاب الكراهية من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية"

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي
ميرنا رزق

شارك نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعضو اللجنة التنفيذية، بمجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثلًا عن غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في المؤتمر الإقليمي "مواجهة خطاب الكراهية من أجل تعزيز الكرامة الإنسانية والحياة معًا".

أقيم المؤتمر بتنظيم من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، بمقر الهيئة بالقاهرة، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية، والفكرية، والباحثين، والمفكرين، من مصر، وعدد من الدول العربية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتورة لور أبي خليل، منسقة برنامج الحوار والتماسك الاجتماعي وتأهيل الكرامة الإنسانية بالمجلس، والإعلامية ليا معماري، منسقة الإعلام والعلاقات الكنسية بالمجلس، والمستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، إحدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعدد من الشخصيات المختلفة، حيث تضمن المؤتمر كلمات عدة حول الهدف العام للمؤتمر.

الأنبا توماس عدلي الكاثوليك كنائس الشرق الأوسط الهيئة القبطية الإنجيلية

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