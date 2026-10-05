الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة تحتفل بعيد القديس فرنسيس الآسيزي | صور

احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة، بعيد القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

شارك في الصلاة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ومطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

ألقى الكلمة الروحية الأب إيمانويل الدومينيكاني "حول حياة وفضائل القديس فرنسيس الآسيزي"، كما جرى التقليد بين الفرنسيسكان، والدومينيكان.

قامَ بِتنشيطِ القُدّاسِ بالتَّرانيم الروحية، كُورالُ سان جوزيف، بِقِيادَةِ الأبِ بُطرُس دانيال، والمايسترو مَجدولين ميشيل، كما قامَ بِالخِدمَةِ الإخوةُ الرُّهبانُ الدّارِسون.