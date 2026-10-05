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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة تحتفل بعيد القديس فرنسيس الآسيزي | صور

الاحتفال بعيد القديس فرنسيس الآسيزي
الاحتفال بعيد القديس فرنسيس الآسيزي
ميرنا رزق

احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة، بعيد القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر.

شارك في الصلاة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ومطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

ألقى الكلمة الروحية الأب إيمانويل الدومينيكاني "حول حياة وفضائل القديس فرنسيس الآسيزي"، كما جرى التقليد بين الفرنسيسكان، والدومينيكان.

قامَ بِتنشيطِ القُدّاسِ بالتَّرانيم الروحية، كُورالُ سان جوزيف، بِقِيادَةِ الأبِ بُطرُس دانيال، والمايسترو مَجدولين ميشيل، كما قامَ بِالخِدمَةِ الإخوةُ الرُّهبانُ الدّارِسون.

الرهبنة الفرنسيسكانية الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة القديس فرنسيس الآسيزي القداس القداس الإلهي الإيبارشيات الكاثوليكية

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