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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري سمنة: جرعات حقن التخسيس الزائدة تؤدي إلى التهاب البنكرياس

السمنة
السمنة
رحمة سمير

حذر الدكتور أسامة طه، أستاذ واستشاري جراحات السمنة من تناول حقن التخسيس دون إشراف طبي، مؤكدًا أن المريض يجب أن يخضع لمجموعة من التحاليل قبل البدء في استخدامها، وأن الطبيب هو المسؤول عن تحديد الجرعة والتركيز المناسبين للحالة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية  بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بعض الأشخاص يتجهون إلى شراء هذه الحقن من الصيدليات دون استشارة الأطباء، مشيرًا إلى أن الخطأ في تحديد الجرعات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وقال إن بعض المرضى تناولوا جرعات أعلى مما ينبغي، ما قد يؤدي إلى «شلل في الأمعاء» و«التهاب البنكرياس» والوصول إلى العناية المركزة.

وشدد د. أسامة طه على ضرورة التأكد من استعداد جسم المريض لفقدان الوزن، سواء قبل الجراحة أو العلاج الدوائي، موضحًا أهمية فحص الغدة الدرقية ومقاومة الإنسولين وبعض الهرمونات قبل استخدام الدواء.

وكشف أن ارتفاع هرمون «الكالسيتونين» قد يكون مؤشرًا على وجود سرطان في الغدد الصماء.

كما أكد أن المريض يحتاج إلى فريق يضم استشاري الغدد والسكر، واختصاصي التغذية، والمدرب الذهني، والمدرب الرياضي، لأن خسارة الوزن لا تتوقف عند تناول الدواء، وإنما ترتبط بتغيير نمط الحياة. وحذر من أن إيقاف الأدوية دون تغيير هذا النمط قد يؤدي إلى «Rebound» وعودة الوزن بصورة عنيفة.

استشاري جراحات السمنة التخسيس حقن التخسيس والتجميل

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