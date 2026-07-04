الثانوية الأزهرية.. انضباط لجان بنها خلال امتحان الرياضيات التطبيقية

أجرى الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم السبت، جولة تفقدية بلجان بنها للبنين والفتيات؛ لمتابعة سير امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب القسم العلمي.



واطمأن خلال جولته على انتظام أعمال اللجان، والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الهادئة والمناسبة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في مناخ يسوده الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما تفقد رئيس المنطقة مقار اللجان وقاعات الامتحانات، وتابع مدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، ووجّه القائمين على اللجان بسرعة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية حتى نهاية الامتحانات.

وأكد فضيلة الشيخ مجدي أتى أن المتابعة الميدانية مستمرة حتى آخر يوم في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف، وحرصًا على خروج الامتحانات بصورة مشرفة تعكس مستوى الانضباط والالتزام داخل لجان منطقة القليوبية الأزهرية.