محافظ القليوبية يطمئن على مدير إدارة الأزمات بعد إصابته في حملة إزالة بكوم أشفين

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الحالة الصحية لمحمد مصطفى عوكة، مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة قليوب، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته في تنفيذ حملة لإزالة جمالون مخالف بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب.



وتعرض مدير إدارة الأزمات للإصابة إثر سقوط جزء من أحد الحوائط أثناء تنفيذ أعمال الإزالة، حيث وجّه المحافظ على الفور بسرعة نقله إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع تكليف اللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، بمتابعة حالته والتنسيق مع الفريق الطبي لضمان توفير جميع أوجه الرعاية الصحية.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بكسر في قصبة الساق، فيما أوصت الأشعة المقطعية بإجراء تدخل جراحي لتركيب شرائح ومسامير، ويجري حاليًا استكمال التجهيزات الطبية اللازمة لإجراء العملية.

وأكد محافظ القليوبية استمرار متابعته للحالة الصحية للمصاب، مشددًا على تقديم الدعم الكامل حتى تعافيه وعودته إلى عمله، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

كما ثمّن المحافظ جهود العاملين بالأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أنهم يؤدون دورًا مهمًا في تنفيذ القانون والتصدي لمخالفات البناء، وأن المحافظة مستمرة في حملات إزالة التعديات بكل حسم، مع الالتزام بتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين أثناء تنفيذ المهام الميدانية.هذه الصياغة أقرب لأسلوب الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية، مع ترتيب للمعلومات من الأهم إلى الأقل أهمية، ولغة أكثر احترافية وانسيابية.