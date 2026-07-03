ضبط نصف طن زيت مجهول المصدر قبل طرحه بالأسواق في القليوبية

أحبطت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية محاولة لطرح كميات كبيرة من زيت الطعام مجهول المصدر وغير المطابق للمواصفات بالأسواق بعدما تمكنت حملة رقابية من ضبط 500 كيلو جرام داخل إحدى منشآت تعبئة وبيع الزيوت المخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية المواطنين من الأغذية غير الآمنة.



وشنت فرق مراقبة الأغذية حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، حيث تمكنت من ضبط 500 كيلو جرام من زيت الطعام مجهول المصدر كان يتم تعبئته وتداوله في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية.

وقامت اللجنة بالتحفظ على المضبوطات بالكامل، وسحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية ببنها لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.



كما كشفت الحملة عن عدد من المخالفات داخل المنشأة، من بينها عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتداول أغذية بواسطة عاملين لا يحملون شهادات صحية، إلى جانب إدارة المنشأة دون ترخيص، الأمر الذي دفع اللجنة إلى التوصية بالغلق الفوري حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي منشأة تتلاعب بسلامة الغذاء أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.