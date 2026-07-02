ضبط 36 ألف كيس مشروب سكري داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 36 ألفًا و900 كيس مشروب سكري داخل مخزن غير مرخص بمركز طوخ.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية.



وجاءت الحملات تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبدالقوي وكيل المديرية، واستهدفت عددًا من المناطق بمراكز ومدن بنها، وشبين القناطر، وكفر شكر، والخانكة، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، وطوخ، والعبور، وقها.



وأسفرت الحملات عن تحرير 71 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، والتصرف في 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجرامًا، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم النظافة، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود السجلات، والتوقف عن الإنتاج، وعدد من المخالفات الأخرى.

كما تم تحرير 16 مخالفة بالأنشطة التجارية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخبز السياحي بأعلى من السعر المحدد، وغلق محال تجارية، ومخالفات بمستودعات أسطوانات البوتاجاز.

وخلال الحملات، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مخزن غير مرخص بقرية زاوية بلتان التابعة لمركز طوخ، عُثر بداخله على 36 ألفًا و900 كيس من أحد المشروبات السكرية بأوزان 40 و80 جرامًا، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.



وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية، صباحًا ومساءً، بجميع أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين وضمان توافر السلع وفقًا للقوانين المنظمة.