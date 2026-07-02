ضبط 5 هواتف محمولة بحوزة طلاب داخل لجنة امتحان الكيمياء بالقليوبية

تمكنت الجهات المختصة من ضبط 5 هواتف محمولة بحوزة عدد من طلاب الثانوية العامة داخل لجنة مدرسة قاسم أمين بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء.



وجرى تحرير محاضر بالوقائع للطلاب المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، وفقا لضوابط وتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وتواصل غرف المتابعة والأجهزة المعنية تكثيف أعمال الرقابة داخل اللجان، لضمان انتظام سير الامتحانات، والتصدي لأي محاولات لمخالفة التعليمات أو الإخلال بانضباط العملية الامتحانية.