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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمركز قليوب

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الناقل GRP قطر 800 مم بقرية الإصلاح الزراعي بمركز قليوب، والمغذي لقريتي ميت حلفا وبلقس، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت.


وأكد فودة أنه تم الدفع بفرق الطوارئ والأطقم الفنية مدعومة بـ10 سيارات كسح و2 حفار وجميع المعدات اللازمة، للعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من الإصلاح، مشيراً إلى أن الخدمة تأثرت بقريتي ميت حلفا وبلقس، مع توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين لحين عودة المياه، لافتاً إلى أن الزمن المتوقع للانتهاء من الأعمال يبلغ نحو 6 ساعات.

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