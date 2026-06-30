ضبط مادة تستخدم في معالجة اللب والسوداني خلال حملة تموينية بالقليوبية.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية من ضبط كميات من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر، وصبغات غير مصرح باستخدامها في الأغذية، خلال حملة رقابية مكبرة بمنطقة شبرا البلد بحي غرب شبرا الخيمة، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 17.250 كجم من اللحوم المفرومة (كباب وكفتة) مجهولة المصدر، دون أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، مع حفظها بطرق غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ما يشكل خطورة على سلامة المستهلكين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة المختصة.

وتم ضبط إحدى المقالي تستخدم مادة "الطرطرازين" (الصبغة الصفراء) في معالجة اللب والسوداني بالمخالفة للضوابط الصحية، وهي من المواد التي قد تسبب أضرارًا صحية حال استخدامها بشكل غير آمن أو دون الالتزام بالمعايير المحددة

جاء ذلك خلال حملة قادتها الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، يرافقها الدكتورة سلوى أبو العنين رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء والتموين والأجهزة التنفيذية



وامتدت أعمال الحملة إلى إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة شبرا البلد، ورفع المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المواطنين وتتسبب في التكدسات، مع مراجعة تراخيص المنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بالقانون.



وأكدت نائب المحافظ استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق بمختلف مدن ومراكز القليوبية، لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين وإعادة الانضباط للشارع.