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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شجاعة وإخلاص في العمل.. محافظ القليوبية يكرم عاملًا بعد احتواء تسريب الكلور.. صور

محافظ القليوبية يكرم العامل محمد عبد العزيز بعد احتواء تسريب الكلور
محافظ القليوبية يكرم العامل محمد عبد العزيز بعد احتواء تسريب الكلور
إبراهيم الهواري

كرّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عامل التشغيل محمد عبد العزيز محمد، أحد العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تقديرًا لشجاعته وسرعة تصرفه في احتواء تسريب محدود لغاز الكلور داخل محطة مياه الرملة الارتوازية بمركز بنها، وذلك بحضور المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.


وجاء التكريم عقب نجاح العامل في التعامل الفوري مع التسريب وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، حيث قام بنقل أسطوانة الكلور إلى حوض الإعدام المخصص، والذي يحتوي على المياه والصودا الكاوية المستخدمة في معادلة غاز الكلور، ما أسهم في احتواء الموقف ومنع انتشار الغاز، والحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين واستمرار تشغيل المحطة دون تداعيات.


وأكد محافظ القليوبية أن ما قام به عامل التشغيل يجسد نموذجًا مشرفًا للعامل المصري، الذي يتحلى بروح المسؤولية واليقظة في مواجهة المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج تستحق التكريم لما تبذله من جهود مخلصة في حماية الأرواح والحفاظ على المرافق الحيوية.


وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على دعم وتقدير أصحاب المواقف المشرفة، وترسيخ ثقافة التميز بين العاملين، باعتبار العنصر البشري المدرب هو الركيزة الأساسية في إدارة الأزمات والتعامل معها بكفاءة ووفق أعلى معايير السلامة.


من جانبه، أعرب المهندس محمد فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن تقديره لمحافظ القليوبية على هذه اللفتة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة يمثل حافزًا للعاملين لبذل المزيد من الجهد، والاستمرار في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.


واختتم محافظ القليوبية التكريم بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالشركة، مشددًا على أهمية مواصلة التدريب ورفع درجات الاستعداد للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية.

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