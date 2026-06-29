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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مقـ.تل شاب على يد مسن في سرياقوس بالقليوبية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة سرياقوس التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، بعدما تعرض لطعنة نافذة في الرقبة على يد مسن، إثر خلاف نشب بينهما وتطور إلى اعتداء دامٍ في الشارع.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شاب باستخدام سلاح أبيض بمنطقة سرياقوس، ما أسفر عن مصرعه في الحال.


وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص العثور على جثة الشاب مصابًا بجرح طعني نافذ في الرقبة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة، وإيداعه تحت تصرف جهات التحقيق.


وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة مسن يبلغ من العمر 57 عامًا، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، على خلفية قيام الأخير بسب زوجة المتهم، قبل أن تتطور إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد للمجني عليه طعنة قاتلة في الرقبة، أودت بحياته في الحال.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية سرياقوس الخانكة الأجهزة الأمنية

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