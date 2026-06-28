شركة مياه القليوبية توضح تفاصيل تسرب غاز الكلور بمحطة بنها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تفاصيل تسرب غاز الكلور بمحطة بنها حيث تبين أنه أثناء قيام الفنيين المختصين بالتعامل مع الكلور داخل محطة مياه الرملة الارتوازية بمركز بنها، وأثناء استبدال إحدى أسطوانات الكلور، حدث تسريب محدود من الأسطوانة، وتم التعامل مع الموقف على الفور وفق الإجراءات الفنية المتبعة، حيث جرى تأمين عنبر الكلور والسيطرة الكاملة على التسريب، وتم اعدام الاسطوانة.

وأسفر الحادث عن إصابة فني وعامل بالمحطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتتمتع حالتهما الصحية بالاستقرار وتشهد تحسنًا.



كما تصادف تواجد بعض المواطنين بالقرب من المحطة وقت الواقعة، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتبين أن حالتهم الصحية طبيعية ولا تستدعي القلق.



وتؤكد الشركة أن المحطة مؤمنة، مع استمرار المتابعة واتخاذ جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.