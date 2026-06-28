شكاوى من امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة في القليوبية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية حالة من التباين في آراء الطلاب عقب انتهاء امتحان مادة اللغة العربية، حيث أعرب عدد من الطلاب عن استيائهم من مستوى بعض الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان تضمن جزئيات احتاجت إلى وقت أطول للتفكير والإجابة، خاصة أسئلة النحو والقراءة.



وأكد عدد من الطلاب، عقب خروجهم من اللجان، أن الامتحان جاء أطول من المتوقع، وأن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيًا بالنسبة للبعض، فيما سيطرت حالة من الحزن والقلق على عدد من الطلاب وأولياء الأمور أمام اللجان.

وقال بعض الطلاب إن الأسئلة احتاجت إلى تركيز كبير، بينما رأى آخرون أن أجزاءً من الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وهو ما أدى إلى تباين واضح في ردود الأفعال بين الطلاب.



وفي المقابل، تابعت غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم ومحافظة القليوبية سير الامتحانات داخل اللجان، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات، مع استمرار المتابعة الميدانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت قبل الامتحان أن أسئلة اللغة العربية تم إعدادها وفق المواصفات الفنية التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وأن الامتحان يستهدف قياس الفهم ومهارات التفكير، مع وجود أسئلة للطالب المتوسط وأخرى لقياس مستويات التميز.