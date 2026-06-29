اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 240 درجة بالقليوبية

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، بحد أدنى 240 درجة، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد، وحرص المحافظة على تنظيم إجراءات القبول بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.



وأكد محافظ القليوبية أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، والارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.



وأضاف المحافظ أن تحديد الحد الأدنى للقبول جاء وفقًا لدراسة دقيقة أعدتها مديرية التربية والتعليم، استندت إلى نسب النجاح في الشهادة الإعدادية، والطاقة الاستيعابية للمدارس الثانوية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب المقبولين والإمكانات المتاحة داخل المدارس، مع الحفاظ على جودة الخدمة التعليمية.



ودعا محافظ القليوبية الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة للتقديم، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ومؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل للمنظومة التعليمية وتذليل أي معوقات قد تواجهها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 87 ألفًا و464 طالبًا وطالبة، مؤكدًا أن التنسيق تم إعداده وفقًا لمؤشرات النجاح والطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يحقق صالح الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.