محافظ القليوبية: الانتهاء من رصف طلعات ونزلات الطريق الدائري ببهتيم وبلقس خلال 10 أيام

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف محور بهتيم – أسكو، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة.



وأوضح المحافظ أن الجولة تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده يوم السبت الماضي مع مسؤولي شركة المقاولون العرب، المنفذة لعدد من مشروعات رصف الطرق بالمحافظة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ ومناقشة آليات تسريع وتيرة العمل، والتأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات ذات الأولوية وفق الجداول الزمنية المحددة، على أن يتم الانتهاء منها وتسليمها في موعد أقصاه 30 أغسطس 2026.



وخلال الجولة، أعلن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من أعمال رصف طلعات ونزلات الطريق الدائري بنطاق بهتيم وبلقس، بالتوازي مع أعمال رصف محور بهتيم – أسكو الجارية حاليًا، مؤكدًا أن أعمال رصف الطلعات والنزلات سيتم الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، بما يسهم في تحقيق الربط المروري بين المحور والطريق الدائري، وتحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.



كما تفقد المحافظ نفق بهتيم، ووجّه بسرعة إنشاء بلاعات لتصريف مياه الأمطار داخل النفق، بما يضمن عدم تجمع المياه خلال موسم الشتاء، ويحافظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية.



وتابع المحافظ الأعمال الجارية بالنفق، والتي تشمل أعمال الكشط وترميم طبقات الرصف تمهيدًا لتنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية النهائية، إلى جانب تنفيذ الأرصفة الخرسانية المائلة على جانبي النفق، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق، وتحسين عوامل السلامة المرورية، وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمنطقة.

ووجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتسليم مشروعات الرصف ذات الأولوية، والتي تشمل محور بهتيم – أسكو، وشارع أحمد حلمي، وشارع مستشفى القناطر الخيرية، وشارع الرشاح بمدينة الخصوص، وشارع الرشاح بمدينة قليوب، على أن يتم الانتهاء منها وتسليمها بالكامل في موعد أقصاه 30 أغسطس 2026.



كما شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تنفيذ باقي مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنهاية شهر أكتوبر 2026، مؤكدًا أن بدء صرف المستخلصات المالية اعتبارًا من مطلع شهر يوليو سيسهم في دفع معدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وإنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.