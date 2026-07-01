ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالقليوبية

نجحت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية والهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضبط 4 أطنان من اللحوم المتغيرة في خواصها الطبيعية والمخالفة للمواصفات القياسية المصرية، داخل أحد مصانع تصنيع اللحوم بمدينة العبور، في إطار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية.



وجاءت الحملة برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، إلى جانب المهندس ناصر عبدالغني والمهندس غلاب رضا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الكميات المخالفة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضبط المخالفات وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.