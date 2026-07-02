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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقتـ.ـل شاب طعنًا على يد صديقه في مشاجرة بقرية أجهور الكبرى بطوخ

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

لقي شاب يبلغ من العمر 17 عاما مصرعه إثر تعرضه لطعنة بسلاح أبيض على يد صديقه، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع الشاب متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة اودت بحياته .


وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة إثر خلافات بينهما ، قام خلالها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته.
وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ الجهات المعنية الأجهزة الأمنية

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