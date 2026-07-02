إصابة 4 طلاب فى امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، وقوع 4 إصابات بين الطلاب بالتزامن مع أداء امتحان مادة الكيمياء، نتيجة الإجهاد والتوتر المصاحبين للامتحانات.



تلقت غرف العمليات بلاغًا بوقوع حالتي إغماء داخل لجان بمدينة شبرا الخيمة، وحالة أخرى بمدينة شبين القناطر، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مواقع البلاغات، وتم تقديم الإسعافات الأولية للطلاب داخل اللجان قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

في سياق متصل، شهدت لجنة أنس بن مالك بمدينة بنها إصابة طالب بجرح قطعي ونزيف دموي، إثر سقوطه من دراجة نارية أثناء توجهه لأداء الامتحان وقبل دخوله اللجنة.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطالب إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنه يُدعى "زياد. ا"، ويبلغ من العمر 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، حيث أصيب إثر سقوطه من الدراجة النارية أثناء توجهه إلى اللجنة، وجارٍ متابعة حالته الصحية.