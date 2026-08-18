خلال لقائها الدوري بـالنواب.. محافظ الوادي الجديد تبحث مطالب المواطنين

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، النائب المهندس أحمد أيوب عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ مصطفى عبد المنعم مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.

وتطرّق اللقاء لمناقشة مستجدات ملف أراضي الجمعيات وتم عرض مقترح إنشاء مكتب استشاري خاص بأراضي الجمعيات؛ يهدف لتنظيم العمل ومتابعة الضوابط المنظمة لتقسيمات أراضي الجمعيات، بما يتيح خدمة المواطنين ويحقق الصالح العام.

وناقشت المحافظ عددًا من الطلبات الخاصة بالمواطنين، موجهةً بسرعة إحالتها للجهات المختصة لبحثها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تيسيرًا على المواطنين.