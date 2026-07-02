القبض على لص سرق هاتفا من داخل سيارة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى السيارات حال توقفها بالقليوبية.







بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) ، وبسؤاله قرر بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





