جري وراها في الشارع.. سائق ميكروباص يعتدي على سيدة طالبته بخفض صوت الكاسيت

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بمحاولة التعدى على إحدى السيدات بالإسكندرية.







بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 30 / يونيو المنقضى أثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مينا البصل حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة لإعتراضها على قيامه بتشغيل أغانى بأصوات مرتفعة وطلبها منه خفض الأصوات، قام على إثرها بالتوقف بالسيارة والتعدى عليها بالسب، ولدى قيام أحد الركاب بالتدخل للفض بينهما قام بالتعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته بجروح وسحجات بالجسم ، وبسؤال المجنى عليه (مقيم بدائرة مركز شرطة الدخيلة) أيد ما سبق.





أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





