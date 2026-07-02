الداخلية تشارك المواطنين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو .. مبادرات مجتمعية وعروض على السلع والخدمات بمختلف المحافظات| فيديو

في مشهد يعكس حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية ومشاركة المواطنين مختلف المناسبات الوطنية، واصلت الوزارة تنفيذ فعاليات مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والترفيهية، إلى جانب توفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية.

احتفالات بالمحافظات تعزز روح الانتماء

نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات الاحتفالية بالمحافظات، تضمنت عروضًا فنية وثقافية وترفيهية استهدفت إدخال البهجة على المواطنين، لاسيما الأطفال والأسر، وسط أجواء احتفالية عكست روح الانتماء والاعتزاز بما حققته ثورة الثلاثين من يونيو من إنجازات على مختلف الأصعدة.

وشهدت الفعاليات تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالات، معربين عن تقديرهم لمبادرة وزارة الداخلية بمشاركتهم هذه المناسبة الوطنية، في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الوزارة إلى جانب رسالتها الأمنية.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالتوازي مع الفعاليات الاحتفالية، واصلت الوزارة جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال التوسع في منافذ مبادرة “كلنا واحد”، والتي وفرت مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمولات والمحال المشاركة بالمبادرة.

كما شملت المبادرة تقديم عروض وتخفيضات مميزة على عدد من الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى خصومات بالمطاعم والأماكن الترفيهية، بما أتاح للمواطنين الاستفادة من تلك المزايا تزامنًا مع الاحتفال بذكرى الثورة.

دور مجتمعي متكامل

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لنهج وزارة الداخلية في دعم منظومة الحماية المجتمعية، وترسيخ مفهوم الأمن الشامل الذي يجمع بين الحفاظ على الأمن والاستقرار، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال مبادرات اجتماعية وإنسانية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

كما تعكس المبادرة اهتمام الوزارة بتعزيز جسور التواصل مع المواطنين، وتأكيد حضورها الفاعل في المناسبات الوطنية، بما يسهم في نشر أجواء من التلاحم المجتمعي ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.

رسالة وطنية

وتؤكد مشاركة وزارة الداخلية في احتفالات ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، من خلال مبادرة “كلنا واحد”، حرصها على الجمع بين أداء رسالتها الأمنية ودورها المجتمعي، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء الإنسان ودعم المواطنين يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وتجسيدًا لنهج الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات.





